Une foule d'activités pour les rencontres interculturelles en Abitibi-Témiscamingue

Du 19 au 25 octobre, les citoyens sont invités à prendre part à plusieurs événements gratuits qui se tiendront sous le thème Notre Québec en commun.

Des activités préparées entre autres par les Carrefours jeunesse-emploi pour susciter le dialogue et rapprocher les gens de différentes cultures.

L'association interculturelle la Mosaïque présentera aussi plusieurs activités notamment une projection d'un film d'Afrique à l'arctique, qui raconte l'histoire d'une famille d'origine ivoirienne et comment elle s'acclimate à Iqaluit, une rencontre intitulée Le Coran pour les nuls ou encore un atelier d'écriture sur le récit de vie.

Le chargé de projet en animation pour l'organisme, Jonathan Barrette, croit que ce genre d'événement renforce les liens entre les Québécoises et les Québécois de toutes origines.

Ça fait depuis 18 ans que la Semaine québécoise des rencontres interculturelles existe. Ça se passe partout au niveau provincial, et c'est pour favoriser les rencontres interculturelles entre les Québécois dits de souches et les nouveaux arrivants. On interpelle quand même les gens et on a un bassin d'habitués et de fidèles qui viennent à nos activités , dit-il.

La MRC du Témiscamingue et la Ville de Val-d’Or prévoient aussi organiser des activités lors de cette semaine.