Deux ruptures de services en obstétrique à Matane

Une première rupture de services est survenue entre vendredi et dimanche matin, et une seconde est prévue entre le 21 octobre à 8 h et le 25 octobre à 8 h.

L'absence de personnel infirmier est en cause, selon la porte-parole du Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, Sylvie Lamontagne.

Elle indique qu'un corridor de services a été assuré vers l'hôpital de Rimouski et que les patientes touchées ont été prévenues.

L’hôpital de Matane connaît régulièrement des ruptures de services, une situation décriée par les élus de la région.