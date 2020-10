Hausse de 44 cas de COVID-19 en Estrie

Selon les données publiées par la santé publique, 21 nouveaux cas ont été recensés dans le secteur de la Haute-Yamaska.

Quelque 10 cas ont été enregistrés dans la MRC des Sources où une éclosion est en cours dans une entreprise agricole. Toutefois, comme cette entreprise ne fait pas affaire directement avec la population, la santé publique ne dévoile pas son identité.

La MRC du Granit où au moins six éclosions sont en cours recense cinq nouveaux cas dimanche. Il s'agit d'une hausse moins importante que la veille où 24 nouveaux cas avaient été enregistrés. Le directeur de la santé publique, Alain Poirier avait même soulevé la possibilité que cette MRC passe en zone rouge au cours de la semaine, si la hausse de cas ne se stabilisait pas.

Le centre de dépistage de Lac-Mégantic passe en mode rendez-vous

Après la campagne de dépistage massif qui se poursuit dimanche et lundi, le centre de dépistage de Lac-Mégantic recevra les patients sur rendez-vous seulement dès mardi. La clinique déménagera également au 3294, rue Victoria et sera ouverte lundi au vendredi entre 9 h et 16 h.

Par ailleurs, la santé publique fait état de veilles d'éclosion aux CHSLD Saint-Joseph, Leclerc et de Weedon. Dans chacun de ces établissements, un employé a été déclaré positif à la COVID-19 et un dépistage massif a été organisé.