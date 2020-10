COVID-19 : un nouveau cas en Abitibi-Témiscamingue

Le plus récent bilan de la santé publique fait état d'un nouveau cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue.

Depuis le début de la pandémie, le nombre de cas signalés dans la région s'élève à 243.

Une dizaine de cas ont été signalés cette semaine.

Les MRC de Rouyn-Noranda et de la Vallée-de-l'Or sont les plus touchées avec respectivement 160 et 29 cas.

L'Abitibi-Témiscamingue qui demeure en zone jaune, le palier de préalerte.

Le Québec enregistre 1094 nouveaux de COVID-19 et six décès supplémentaires.