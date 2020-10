Des manifestants Black Lives Matter interpellent la Ville du Grand Sudbury

Je crois que c'est important d'agir localement , lance Rova Gwekwerere, qui a pris part à la marche. Souvent, quand on pense à Black Lives Matter, on pense à un mouvement lointain aux États-Unis, ou encore à Toronto. Mais on peut agir à Sudbury afin d'aider les personnes noires, les personnes de couleur et les autochtones.

Rova Gwekwerere, au centre, se réjouit de voir plusieurs personnes se rallier à la cause Black Lives Matter à Sudbury. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Comme les autres participants, elle est venue manifester pour montrer son appui aux trois demandes phares du groupe Black Lives Matter Sudbury.

Demandes de Black Lives Matter Sudbury Diminuer de 10 % du budget du Service de police du Grand Sudbury et réinvestir cet argent dans des programmes et des services communautaires

Instaurer des programmes d'éducation culturellement adaptés et inclusifs pour les jeunes

Mettre en place de nouvelles subventions pour les artistes racisés, et s'assurer que ceux-ci soient représentés dans les jurys

La porte-parole de Black Lives Matter Sudbury, Ra'anaa Brown, compte sur l'appui de la communauté.

Black Lives Matter, c'est une organisation communautaire. C'est important que des groupes et des gens nous supportent afin qu'on puisse voir du changement à l'échelle de la municipalité. Ra'anaa Brown, porte-parole de Black Lives Matter Sudbury

Ra'anaa Brown scandait des slogans lors de la manifestation. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Rejoindre les élus

Avant de prendre la rue, le groupe Black Lives Matter avait présenté ses demandes au conseil municipal de la Ville du Grand Sudbury le 22 septembre dernier. Il affirme avoir reçu un accueil froid et désintéressé de la part des élus.

On ne nous a pas vraiment écoutés , laisse tomber Aurore Mbonimpa, membre du groupe Black Lives Matter Sudbury. On n'a pas donné une réponse juste à nos revendications. On dirait qu'ils n'étaient pas assez préparés pour répondre à nos revendications.

Nous sommes ici pour manifester encore une fois et dire : on a des demandes et nous aimerions que [la Ville] nous donne quelque chose de juste. Aurore Mbonimpa, membre du groupe Black Lives Matter

La manifestation s'est terminée à la place Tom Davis, près du Service de police du Grand Sudbury. Le groupe Black Live Matter a réitéré ses trois demandes lors d'un discours. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

La Ville du Grand Sudbury n’a pas donné suite à la demande d'entrevue de Radio-Canada. Toutefois, dans un courriel sur le même sujet envoyé le 2 octobre, elle a réitéré son engagement à la diversité et s’est engagée à rencontrer à nouveau le groupe Black Lives Matter pour discuter de ses demandes.

Le groupe Black Lives Matter confirme que des discussions sont en cours.