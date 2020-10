Des millions de publicités rejetées par Facebook en vue de la présidentielle

En tout, 2,2 millions de publicités ont été rejetées et 120 000 publications Facebook et Instagram ont été retirées pour tentative d'entrave à la participation au scrutin, en amont de l'élection américaine, a indiqué le vice-président de Facebook, Nick Clegg,

Dans une interview au Journal du Dimanche (JDD), le vice-président Affaires publiques et communication de l'entreprise américaine a aussi indiqué que des avertissements ont été affichés sur 150 millions de fausses informations vérifiées par des médias indépendants , dont l'AFP.

Facebook multiplie depuis des mois les efforts pour ne pas répéter le traumatisme de 2016, quand son réseau avait été utilisé pour des opérations massives de manipulation des électeurs, menées depuis la Russie, lors des scrutins présidentiels aux États-Unis et sur le Brexit au Royaume-Uni.

Trente-cinq mille collaborateurs s'occupent de la sécurité de nos plateformes et contribuent aux élections. Nous avons établi des partenariats avec 70 médias spécialisés, dont cinq en France, dans la vérification d'informations. Nick Clegg, vice-président de Facebook