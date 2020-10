Nouveau risque d’exposition au coronavirus sur un vol Toronto-Halifax

Cela porte à six le nombre de cas actifs connus dans la province, et aucune des personnes touchées n’est hospitalisée. Il y a eu un rétablissement supplémentaire dans les 24 dernières heures.

Les responsables de santé publique indiquent que les deux nouveaux cas ont été dépistés chez des personnes qui revenaient en Nouvelle-Écosse après un séjour hors des provinces qui forment la bulle atlantique.

Les deux individus se sont volontairement placés en isolement dès leur retour en Nouvelle-Écosse, comme le demandent les responsables de la santé publique, précise-t-on.

Possible exposition au coronavirus sur un vol

La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse prévient dimanche d’un risque d’exposition au coronavirus sur un autre vol entre Toronto et Halifax.

Cela s’ajoute à des avis similaires pour deux vols d’Air Canada entre les deux villes le 12 octobre.

On demande maintenant aux personnes ayant voyagé à bord du vol 604 d’Air Canada parti de Toronto à 8 h le 15 octobre en direction d’Halifax de surveiller l’apparition de symptômes de la COVID-19.

Les passagers les plus à risque d’avoir été exposés au virus sont ceux qui prenaient place dans les sièges D, E et F des rangées 21 à 27. On conseille à ces personnes de surveiller l’apparition de symptômes de la COVID-19 d’ici le 29 octobre et de poursuivre la période de quarantaine qu’ils doivent observer depuis leur retour en Nouvelle-Écosse.

Le public peut aussi communiquer avec le 811, la ligne téléphonique de santé, pour parler à une infirmière praticienne.