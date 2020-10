Un rassemblement à Halifax en appui aux pêcheurs autochtones

Un rassemblement pour appuyer les pêcheurs autochtones et leurs droits issus de traités se déroulera à Halifax, en Nouvelle-Écosse, dimanche après-midi. Il doit débuter à 14 h, heure locale.

Cette initiative de solidarité avec les pêcheurs mi'kmaq de Saulnierville, en Nouvelle-Écosse, s’inscrit au moment où des violences envers les Autochtones sont survenues dans la province.

Le mois dernier, des pêcheurs de la Première Nation de Sipekne’katik ont lancé une pêche au homard dans la baie Sainte-Marie, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, afin d'exercer les droits conférés par les traités et l'arrêt de la Cour suprême.

Les pêcheurs commerciaux jugent cette pêche illégale, car elle s'effectue hors des saisons déterminées par Pêches et Océans Canada.

Le groupe organisateur de l'événement de dimanche demande que le ministère fédéral des Pêches et des Océans ( MPOministère des Pêches et des Océans du Canada ) maintienne le Traité de paix et d’amitié de 1752, ainsi que la décision Marshall de la Cour suprême du Canada, qui affirmait en 1999 le droit des Premières Nations à une pêche leur assurant une subsistance modérée.

Un autre rassemblement en appui aux pêcheurs autochtones avait déjà eu lieu à Halifax le 26 septembre.

Les organisateurs de la marche de dimanche demandent aux participants de porter un masque et de suivre les directives de santé publique visant à freiner la propagation du coronavirus.