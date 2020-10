1094 nouveaux cas de COVID-19 et 6 décès de plus au Québec

Samedi, 1279 cas positifs et 14 décès étaient venus s’ajouter au bilan de la province.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 10 par rapport à la veille pour atteindre le nombre de 527. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 3, et s'élève désormais à 88.

Aucun décès n'est survenu dans les 24 dernières heures. Toutefois, 3 décès survenus entre le 11 et le 16 octobre, 1 décès survenu avant le 11 octobre et 2 décès survenus à une date inconnue se sont ajoutés, pour un total de 6 038 décès.

Parmi les régions, c’est celle de la Capitale-Nationale qui observe le bond le plus spectaculaire avec 227 nouvelles infections, le deuxième résultat le plus élevé des deux dernières semaines.

La hausse se poursuit en Mauricie-et-Centre-du-Québec (138 cas), tandis que la stabilisation se confirme à Montréal (235 cas). Ailleurs, les taux de contamination demeurent en croissance en Montérégie (161 cas), dans Chaudière-Appalaches (75 cas), ainsi qu’au Saguenay-Lac-Saint-Jean (32 cas).

La deuxième vague semble être beaucoup plus élevée que la première. La contagiosité y est et on s’attend à avoir de plus en plus de cas , indiquait ce matin, à RDI matin week-end, la Dre Cécile Tremblay, microbiologiste-infectiologue au centre hospitalier de l’Université de Montréal.

Ailleurs au pays

Au Canada, pour la COVID-19, la tendance est à la hausse presque partout. L’Ontario enregistre actuellement le plus grand nombre de décès depuis le mois de juin et un record de cas actifs. Dimanche, la province a enregistré 658 nouveaux cas positifs et 5 décès. Une baisse notable par rapport aux 805 cas et 10 décès qui avaient été répertoriés le jour précédent.

Dans l’ouest du pays, le nombre d’infection est lui aussi en hausse. Au Manitoba, les bars et les restaurants ont fermé depuis deux semaines et les restaurants ont dû réduire leur capacité d’accueil, après que le nombre de cas a été multiplié par cinq et que la province a atteint un taux de nouveaux cas positifs similaire à celui du Québec.

En Saskatchewan, le nombre de cas quotidiens a presque triplé dans le dernier mois.