Des forces s'unissent pour innover et lutter contre l'érosion côtière

La CTMA et le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM) collaborent sur un projet d'approvisionnement en sable à partir de bancs d'emprunt en mer, une technique novatrice qui pourrait notamment servir à la recharge des plages madeliniennes.

C'est par le biais de sa filiale Dragage IM que la CTMACoopérative de transport maritime et aérien s’allie au CERMIMCentre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes pour développer ce projet qualifié de novateur.

Le projet consiste à draguer du sable à partir de bancs d’emprunt en mer, soit à l'extérieur des ports et des voies navigables.

Nous avons l'expertise en dragage à la CTMACoopérative de transport maritime et aérien et en joignant nos forces à celles des experts du CERMIMCentre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes , nous souhaitons pouvoir contribuer à la lutte contre l'érosion côtière de notre archipel , explique par communiqué le directeur général de la CTMACoopérative de transport maritime et aérien , Emmanuel Aucoin.

L'ouragan Dorian, l'an dernier, a nettement endommagé les berges aux Îles. Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Il s'agit d'une technique déjà testée ailleurs dans le monde que les deux organisations souhaitent maintenant adapter au contexte particulier des Îles-de-la-Madeleine.

Ce qu’on veut avec la CTMA, c’est adapter des façons de faire qui ont fait leurs preuves ailleurs et qui vont nous permettre de développer des pratiques durables, applicables aux Îles. Marc-Olivier Massé, directeur du CERMIM

La CTMACoopérative de transport maritime et aérien et le CERMIMCentre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes estiment qu'un approvisionnement en matériaux granulaires, comme le sable, qui permet la recharge de plage, pourrait offrir une solution à l'érosion côtière sur l'archipel madelinot.