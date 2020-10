Un homme accusé pour l'incendie criminel d'un véhicule en Nouvelle-Écosse

Un homme de 31 ans est accusé en lien avec l'incendie criminel d'un véhicule. Les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés mardi, et s'inscrivent dans le conflit entre pêcheurs en cours dans la province.

Michael Burton Nickerson, du comté de Yarmouth, a été arrêté pour avoir incendié une camionnette mardi à New Edinburgh, lors d’une confrontation s’inscrivant dans le conflit de pêche au homard qui sévit dans la province.

Il a été arrêté samedi après-midi, puis a été libéré sous conditions.

Dans la nuit de mardi, plusieurs centaines de pêcheurs non autochtones et des sympathisants à leur cause ont fait une descente dans deux entrepôts où les pêcheurs micmacs entreposent leurs prises.

La GRCGendarmerie royale du Canada de Meteghan a été appelée sur les lieux et a constaté qu'une camionnette avait été incendiée.

Les pêcheurs autochtones sont la cible de violences depuis l’ouverture de leur propre saison de pêche le mois dernier.

Les pêcheurs non autochtones demandent au ministère des Pêches et des Océans de faire appliquer les règlements qui interdisent la pêche commerciale du homard une fois la saison terminée.

Ils affirment que la pêche pratiquée par leurs homologues micmacs n’est pas une pêche de subsistance, mais bel et bien commerciale.

Une première arrestation

Un autre homme du comté de Digby a également été inculpé, en lien avec les récents événements dans la région.

Chris Gerald Melanson, 46 ans, a été accusé de voies de fait après avoir prétendument saisi et bousculé le chef de la Première nation Sipekne'katik, Mike Sack, mercredi, lors d’une altercation à l’entrepôt de homard de New Edinburgh.

Mike Sack, chef de la Première Nation de Sipekne'katik. Photo : CBC / Jeorge Sadi

Michael Burton Nickerson doit pour sa part comparaître devant le tribunal provincial de Digby le 21 décembre.

La GRCGendarmerie royale du Canada a déclaré avoir renforcé sa présence dans la région de Meteghan.

Une enquête est en cours.

Toute personne qui détient des informations est invitée à appeler la police ou à communiquer avec Échec au crime Nouvelle-Écosse.