Les dons d’organe en baisse inquiètent Chaîne de vie

L’organisme rappelle que malgré la pandémie, les besoins demeurent. En juillet, quelque 800 patients se trouvaient en attente d'une transplantation.

Environ 50 personnes par année décèdent lors de cette attente-là interminable du don d'organes, donc on s'attend à des statistiques qui vont être légèrement à la hausse l'année prochaine. Janie Boulianne-Gref, coordonnatrice du défi Chaîne de vie

En plus de contribuer à diminuer les dons, la pandémie préoccupe les greffés qui sont plus vulnérables devant cette maladie. Cette inquiétude est d’ailleurs palpable chez Janie Boulianne-Gref qui a reçu un don d'organe et qui s’implique dans la sensibilisation à cette cause.

Pour les gens qui sont greffés comme moi, de recevoir un diagnostic de COVID, c'est le tiers des chances de perdre mon rein , décrit-elle.

Une ascension différente

Alors que les marcheurs se comptent habituellement par dizaines lors du Défi Chaîne de vie, il n'y avait que trois porte-étendards du mouvement cette année en raison de la pandémie. Ils se sont rendus au sommet afin d'y brandir un drapeau.

Depuis l'an dernier, une initiative a aussi été implantée dans de nombreuses écoles estriennes. L'organisme a choisi de s'adresser principalement aux plus jeunes qui constituent de bon ambassadeurs au sein de leur famille.