COVID-19 : un décès à la Résidence Prescott et Russell

Un premier décès lié à la COVID-19 est survenu à La Résidence de Prescott et Russell à Hawkesbury.

Les Comtés unis de Prescott et Russell ( CUPRComtés unis de Prescott et Russell ) en ont fait l’annonce samedi en fin de journée et ont offert leurs condoléances à la famille de la résidente.

L’établissement est aux prises avec une éclosion de COVDI-19 depuis le 7 octobre. Jusqu’à présent, 8 employés et 27 résidents ont obtenu un résultat positif au test de la COVID-19. Quatre cas sont maintenant rétablis.

Les 132 résidents et 170 employés de la résidence ont dû passer un test de dépistage.

Vendredi, le Bureau de santé de l’est de l’Ontario ( BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario ) ajoutait deux nouvelles éclosions lors de sa mise à jour.

Des résidents du Centre de soins prolongés Saint-Joseph et de la maison de retrait Sandfield Place ont reçu un résultat positif lors d’une visite à l’hôpital.

Ce sont des résidents […] qui ont été transférés à l’hôpital pour d’autres raisons, mais au dépistage de routine qu’on fait à l’hôpital, le test était positif pour les deux pour la COVID , a expliqué le médecin-hygiéniste du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , Dr Paul Roumeliotis.

Ces nouveaux cas portent à 5 le nombre d'éclosions actives dans l’est ontarien alors que 12 sont résolues. La Résidence Prescott et Russell à Hawkesbury est la plus touchée par le virus.