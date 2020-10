Le Minnesota donne raison au remplacement de la ligne 3 d'Enbridge

Le législateur sur la pollution au Minnesota a examiné l’ensemble des impacts de la construction de la ligne 3 d'Enbridge pour remplacer plus de 540 kilomètres vieillissants du pipeline qui traverse l’État. Un juge administratif a pris une décision vendredi qui va à l’encontre des demandes des groupes environnementalistes et des groupes tribaux qui combattent le projet.

Le juge James LaFave a formulé son avis à la suite d’une demande des opposants au projet qui souhaitaient une contre audience concernant les permis d’utilisation d’eau pour le projet que l’Agence de contrôle de la pollution du Minnesota avait approuvé en février. La procédure a été tenue au cours de l’été.

Le juge LaFave stipule que les opposants n’ont pas pu prouver que le projet aurait des effets permanents sur la qualité de l’eau et les zones humides, pas plus que l’Agence de contrôle de la pollution du Minnesota et Enbridge auraient sous-évalué les zones humides affectées.

Le pipeline doit traverser 212 cours d’eau et concerne plus de 2800 kilomètres carrés de terres humides dans le nord du Minnesota.

L’Agence de contrôle de la pollution du Minnesota doit maintenant décider si elle compte octroyer les permis finaux sur la qualité de l’eau pour la mi-novembre selon le journal local, le Star Tribune of Minneapolis.

La ligne 3 va de l’Alberta jusqu’au terminal de Enbridge à Superior au Wisconsin. L’entreprise basée à Calgary a déjà remplacé les portions du pipeline au Canada, dans le Dakota du Nord et au Wisconsin.

L’entreprise souhaite remplacer l’ensemble de la ligne qui a été bâtie dans les années 1960 parce qu’en raison de l’érosion sur certaines parties, le pipeline ne fonctionne qu'à 50 % de sa capacité.

Les opposants aux projets avancent que le pétrole issu des sables bitumineux que la nouvelle ligne transportera va aggraver les changements climatiques, tout en mettant en danger les eaux vierges du nord du Minnesota où les populations autochtones cultivent le riz sauvage.