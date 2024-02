Grand négociateur, conservateur mais progressiste, il a dirigé le pays pendant une décennie, de 1984 à 1993. Brian Mulroney s'est éteint. Il avait 84 ans.

Il se faisait appeler le p'tit gars de Baie-Comeau , mais ne ratait jamais une occasion de rendre hommage à ses ancêtres irlandais. Son père, électricien pour une compagnie de pâtes et papiers, ne voulait pas qu'il suive ses traces.

Brian Mulroney choisit donc de faire ses études en science politique à l’Université St. Francis Xavier, en Nouvelle-Écosse, et décroche son titre d’avocat en terminant ses études en droit à l'Université Laval, à Québec.

Il est déjà progressiste-conservateur. En 1956, il participe à la campagne de John Diefenbaker, qui deviendra premier ministre du Canada.

53:36 Brian Mulroney - La passion de la politique

Dans les années 1970, il s’illustre lors de la commission d'enquête Cliche sur l'industrie de la construction et devient un juriste en vue.

Politiquement, il s'oppose à Joe Clark pour obtenir la direction du Parti progressiste-conservateur, en 1976. Peu connu dans l'ouest du pays, il perd son premier round, mais décrochera le poste, presque de justesse, en 1983.

Le nouveau chef de l’opposition aux Communes dénonce les dépenses des derniers gouvernements libéraux en matière sociale. Brian Mulroney veut renforcer le secteur privé et réduire la taille du gouvernement.

Ouvrir en mode plein écran Brian Mulroney est élu premier ministre du Canada le 4 septembre 1984. Photo : Radio-Canada

Aux élections fédérales de 1984, il remporte 211 sièges, un nombre record dans l'histoire du Canada. Cinquante-huit de ces sièges sont au Québec.

53:36 Brian Mulroney - L'épreuve du pouvoir

Brian Mulroney s'engage à ce que le Québec signe la Constitution canadienne, persuadant plusieurs souverainistes de l’appuyer. Le premier ministre du Québec, le souverainiste René Lévesque, est de ceux-là.

Ce dernier défend le beau risque offert par Brian Mulroney qui, lui, désigne le Québec comme une société distincte .

Ouvrir en mode plein écran Brian Mulroney et René Lévesque en 1985. Photo : La Presse canadienne

En 1987, il lance la négociation de l'accord du lac Meech. Elle s’épuisera jusqu'à échouer à l'étape de la ratification, refusée par Terre-Neuve et le Manitoba, en juin 1990. Une autre tentative avec l’accord de Charlottetown, deux ans plus tard, ne sera pas plus heureuse, un non à un référendum national en scellant le sort.

Brian Mulroney décrira l’échec de Meech comme son plus grand revers politique. Il y perdra aussi un compagnon d'armes : Lucien Bouchard démissionnera de son ministère de l'Environnement pour créer le Bloc québécois quelques semaines plus tard.

53:36 Brian Mulroney - Le réconciliateur

Au chapitre économique, Brian Mulroney instaure la très impopulaire taxe sur les produits et services (TPS) en 1990 et boucle le cycle des négociations pour inclure le Mexique dans l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) en 1992.

Ouvrir en mode plein écran Le président du Mexique, Carlos Salinas de Gortari (à gauche), en compagnie du président américain George Bush père (au centre) et du premier ministre Brian Mulroney, peu avant la signature de l'ALENA, en octobre 1992. Photo : La Presse canadienne/AP Photo/Marcy Nighswander

Le progressiste-conservateur fait adopter la Loi canadienne pour la protection de l'environnement et signe l’accord sur les pluies acides avec les États-Unis.

À l’international, Brian Mulroney dénonce l’apartheid en Afrique du Sud et défend Nelson Mandela. Son attitude lui vaut le respect de plusieurs.

53:36 Brian Mulroney - L'activiste international Photo : ANC Archives

Au pays cependant, au terme de mauvais sondages, il cède les rênes à Kim Campbell en 1993 et quitte le 24, promenade Sussex avec son épouse Mila Pivnicki. Il retourne à la pratique du droit.

Parmi leurs quatre enfants, l’aînée Caroline suivra les traces de son père, mais en Ontario et aux côtés du premier ministre conservateur Doug Ford.

Ouvrir en mode plein écran La ministre des Transports et des Affaires francophones de l'Ontario, Caroline Mulroney, en 2020. Photo : Radio-Canada

Brian Mulroney a eu quelques ennuis de santé après ses 80 ans. En décembre 2020, sa famille annonce qu'il a subi avec succès une intervention chirurgicale d'urgence. Puis, en avril 2023, sa fille Caroline confirme qu'il se remet d'un traitement contre un cancer de la prostate.

Publicité

L’ex-premier ministre a reçu plusieurs doctorats honorifiques et autant d’honneurs.

En 2016, il est nommé commandant de la Légion d'honneur à l'ambassade de France à Ottawa. Il est le premier chef de gouvernement canadien à recevoir cette distinction.

Compagnon de l’Ordre du Canada en 1998, il est aussi fait grand officier de l’Ordre national du Québec en 2002.

En juin 2022, l'Université Laval annonce le projet de Carrefour international Brian Mulroney pour y regrouper toutes ses études en relations internationales. En septembre suivant, M. Mulroney annonce un don d'un million de dollars à son alma mater pour mettre sur pied deux programmes de bourses à la mémoire de deux de ses amis et proches conseillers, Bernard A. Roy et Jean Bazin.

Sources : Britannica, Université de Sherbrooke, L’encyclopédie canadienne, Bibliothèque et Archives Canada, Le Devoir