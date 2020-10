Une autre journée avec plus de 100 nouveaux cas en Mauricie–Centre-du-Québec

La maladie n'a fait aucune nouvelle victime dans la dernière journée.

Deux éclosions ont toutefois pris de l'ampleur. Le Séminaire Saint-Joseph recense six cas de plus pour un total de 35 personnes contaminées.

Le centre de détention de Trois-Rivières compte un nouveau cas, portant le total à quatre personnes infectées.

Selon le président national du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec, Mathieu Lavoie, un troisième agent de la prison de Trois-Rivières a été déclaré positif à la COVID-19. Un détenu a également contracté la maladie dans ce centre de détention.

Une dizaine d'agents ainsi que d'autres employés de la prison seraient présentement en retrait préventif, dont certains sont allés se faire dépister.

Les villes de Trois-Rivières et de Drummondville sont toujours les plus touchées avec respectivement 34 et 38 nouveaux cas.