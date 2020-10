Transformer une école en foyer pour aînés dans le comté de Prince Edward

Les bénévoles de l'église Emmanuel Baptist ont formé une organisation à but non lucratif enregistrée qui a lancé le projet de transformer une école en foyers pour aînés qui serait nommé LoveSong Seniors Housing and Community Hub.

Ken How, responsable du projet, a déclaré à CBC News que le projet était en réponse à l'impact massif de la popularité du comté sur la disponibilité de logements pour les personnes âgées.

C'est devenu un véritable site touristique , constate-t-il. Selon lui, la popularité d’Airbnb y est pour quelque chose.

Le prix des maisons a doublé, presque triplé en valeur au cours des cinq dernières années. Il est difficile de croire à quelle vitesse ce changement s'est produit.

Il dit que si les locations à court terme, les brasseries artisanales et les vignobles prolifèrent dans le comté de Prince Edward, les logements abordables deviennent de plus en plus difficiles à trouver, en particulier pour les personnes âgées.

Le projet bénéficie du plein appui de la municipalité du comté de Prince Edward, qui a d'abord acheté la propriété du conseil scolaire avant de la transférer au groupe LoveSong pour 375 000 $. L'école visée, la Pinecrest Memorial à Bloomfield, est inoccupée depuis 2017.

Soutien gouvernemental

Le maire est très enthousiaste face au projet. Il s’agissait d’une occasion en or , a déclaré le maire Steve Ferguson, à CBC News.

La popularité [touristique de la région] a exercé une pression sur nos ressources en matière de logement. La population d'aînés, qui est disproportionnée, a ressenti les effets de cette popularité , a-t-il ajouté.

LoveSong recherche maintenant des subventions auprès d'autres niveaux de gouvernement. J'espère que le gouvernement fédéral sera réceptif à leurs demandes , a déclaré M. Ferguson.

La vente à LoveSong a été finalisée plus tôt ce mois-ci. Le groupe travaille maintenant avec des promoteurs et des architectes locaux pour passer à l'étape suivante du projet : lever des fonds pour rénover l'école vacante.

Le but de l’organisation est de trouver 10 millions de dollars pour compléter le projet. Elle espère accueillir ses premiers résidents d’ici 2022.