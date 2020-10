Les déchets électroniques ne vont pas dans le bac bleu, rappelle Tricentris

L'organisme demande aux usagers d'éviter d'envoyer au recyclage leurs appareils électroniques susceptibles de contenir notamment du lithium et qui risque d'exploser au contact de l'air.

Les équipes de Tricentris tombent souvent les batteries de ses appareils électroniques sur les lignes de tri et causent parfois de petits incendies rapidement contrôlés.

Des produits qui proviennent de plusieurs municipalités y compris de l'Abitibi-Témiscamingue, affirme le responsable des relations publiques Gregory Pratt.

Ça peut créer des enjeux assez problématiques pour le transport, si ça s'enflamme dans un camion ce n'est pas une situation qui est idéale, dit-il. Mais dans des centres de tri aussi ça peut ruiner les efforts des gens qui font attention à ce qu'ils mettent dans des bacs, ça peut provoquer un incendie, une explosion et ça pourrait aussi être dangereux pour nos trieuses et nos trieurs et on ne veut pas ça.

Il précise que le bac de récupération c'est pour les contenants et emballages imprimés, de métal, verre, plastique, papier ou de carton, ça ne dit pas batterie lithium, ça ne dit pas déchets électroniques ou bombonnes de propane, c'est vraiment des contenants alimentaires, des emballages et des imprimés.

Gregory Pratt invite les citoyens à voir plutôt du côté des points de dépôt réservés à ces produits.