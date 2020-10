97 opérations non urgentes repoussées à Saskatoon en raison de la COVID-19

Alors que la Ville de Saskatoon a élevé son niveau d’alerte quant à la situation de la COVID-19 la semaine dernière, 97 opérations non urgentes ont dû être repoussées. La décision est un des effets de procédures de contrôle plus poussées, mais qui ne satisfait pas des patients qui étaient déjà en attente.

Angie Dixon dit ne presque plus sentir sa jambe et son pied. Depuis près de deux ans, elle souffre d’une compression de ses nerfs dans la moelle épinière et précise que la situation empire.

Elle entrevoyait un soulagement alors qu’elle devait être opérée cette semaine, mais un jour seulement avant son rendez-vous, elle apprend que son opération doit-être repoussé.

Évidemment que j’étais en colère. Je m’étais inquiété pour [cette opération]. Je m’étais préparé. Personne ne veut vraiment subir une opération chirurgicale, mais je voulais vraiment retrouver ma mobilité , explique-t-elle.

Selon l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA), 97 opérations ont été reportées depuis le 9 octobre.

La semaine dernière la SHA avait rehaussé le niveau d’alerte pour Saskatoon en raison notamment de grand nombre de cas de COVID-19 qui n’avait pas pu être mis en lien avec une source connue de transmission.

Selon un communiqué fait au nom de la médecin hygiéniste en chef de la province, la docteure Susan Shaw, il n’y avait pas de plan de réduction des procédures chirurgicale associé avec [ce nouveau niveau d’alerte]. Toutefois, en raison de cette déclaration, un critère de contrôle de l’activité de COVID-19 basée sur un critère géographique a été activé .

La SHA indique également que 470 opérations ont malgré cela été menées à Sasksatoon cette semaine.

Patients, visiteurs et personnel doivent être contrôlés

Les nouvelles procédures de contrôle sont imposées à quiconque met un pied dans un établissement de la SHA.

Toute personne considérée comme positive selon les critères du nouveau protocole peut entraîner un délai quant à la date de son opération.

Cela concerne notamment les personnes qui pourraient avoir été en contact avec le virus du fait de leur historique de voyage ou bien parce qu’elle présente des symptômes de la COVID-19.

La SHA explique qu’avec un accroissement des cas de COVID-19 à Saskatoon, les résidents entrent automatiquement dans cette catégorie positive vis-à-vis du virus.

En résulte, selon le protocole, que certains résidents ont eu leurs opérations non urgentes reportées lors de la semaine dernière , indique la SHA.

Bien que la santé publique affirme que de nouvelles dates pour ces opérations seront trouvées rapidement, des patients comme Angie Dixon s’inquiètent.

Elle craint que son état de santé n’empire durant cette attente. Elle reconnaît toutefois que lorsqu'elle apprit que son opération était repoussée, il lui a également été indiqué qu’elle était en haut de la liste d’attente pour une prochaine date.

Angie Dixon trouve toutefois injuste que si elle avait habité juste en dehors de Saskatoon elle aurait alors pu avoir son rendez-vous comme prévu.

J’étais un peu choquée parce que j’avais tout fait pour me préparer et j’avais été prudente de ne laisser personne s'approcher , déplore-t-elle.

La santé publique indique que les personnes qui ont eu des opérations prévues en ville seront contactées par leur docteur ou le bureau de planification des chirurgies de Saskatoon si leur rendez-vous doit être repoussé.