2 personnes arrêtées à la suite du démantèlement d'un campement illégal à Ottawa

Le camp a été mis en place par un groupe de protestation marginal se faisant appeler la Révolution canadienne dans le parc de la Confédération au début de juillet.

Il est devenu une base pour les membres de la Révolution canadienne qui parcourent les environs de la Colline du Parlement dans le but d'effectuer des arrestations citoyennes auprès de politiciens et de journalistes.

Des policiers du SPOService de police d'Ottawa étaient sur place vers 6 h samedi pour aider les agents du gouvernement fédéral, propriétaire des lieux, à faire appliquer le Règlement sur les nuisances dans les travaux publics. Trois personnes occupaient le camp à au moment de l'opération de démantèlement.

Le rôle [du Service de police d'Ottawa] ce matin était de maintenir la paix , a déclaré le constable Martin Dompierre.

Nous respectons le droit de ceux qui souhaitent le démontrer, mais nous avons travaillé avec Services publics et Approvisionnement Canada et la Ville d'Ottawa pour nous assurer que le campement est libéré et démantelé de manière sécuritaire et ordonnée , rajoute-t-il.

Des officiers et employés de la ville sont restés sur les lieux tout au long de l'opération de démantèlement du campement.

M. Dompierre a indiqué que deux personnes ont dû être arrêtées. L'une de ces personnes a été transférée dans une cellule et l'autre a été relâchée sur place sous promesse de comparaître , précise-t-il.

Selon Services publics et Approvisionnement Canada, les manifestants ont été informés jeudi par un avis écrit qu'ils devaient quitter les lieux.

Avec les informations de CBC