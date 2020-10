L’actrice Rhonda Fleming, reine du Technicolor, est décédée

Rhonda Fleming, la rouquine fougueuse qui a joué avec Burt Lancaster, Kirk Douglas, Charlton Heston, Ronald Reagan et plusieurs autres vedettes du cinéma dans les années 1940 et 1950, est décédée. Elle était âgée de 97 ans.

C’est l’assistante de Fleming, Carla Sapon, qui a confirmé au New York Times que l’actrice était morte mercredi à Santa Monica, en Californie.

De son vrai nom Marilyn Louis, elle est née dans le quartier de Hollywood le 10 août 1923. Elle a été découverte par un agent bien connu du milieu, Henry Wilson, qui l’a invitée à changer son nom pour Rhonda Fleming.

Le Technicolor, un cadeau empoisonné?

Depuis son premier film en couleur, A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court (1949), aux côtés de Bing Crosby, l’actrice est devenue immensément populaire auprès des studios de production, en raison de ses teintes éclatantes. C’est ce qui lui a valu le surnom de reine du Technicolor , un avantage qu’elle a plus tard regretté.

Soudainement, mes yeux verts étaient verts. Mes cheveux roux étaient d’un rouge flamboyant. Ma peau était d’un blanc porcelaine , expliquait-elle dans une entrevue en 1990.

Il y avait soudainement toute cette attention envers mon physique plutôt que pour les rôles que je jouais. J’avais été peinturée dans un coin par les studios, qui n’ont jamais voulu de moi que ma belle apparence .

Après le succès de A Connecticut Yankee, Bing Crosby a été si impressionné par Fleming qu’il l’a recommandée à l’acteur Bob Hope, avec qui elle a joué dans The Great Lover (1949).

Rhonda Fleming en 2013 Photo : Getty Images / Araya Doheny

Malheureusement, elle n’a jamais su retrouver le succès de ses débuts. Elle est restée une vedette pendant 15 ans, mais mis à part le western Gunfight at the OK Corral (1957), dans lequel elle a joué aux côtés de Burt Lancaster et Kirk Douglas, c’était plutôt dans des films de série B qui misaient principalement sur son physique.

J’ai fait l’erreur de faire des films inférieurs pour l’argent, racontait-elle dans une entrevue en 1976. J’étais attirante– ils me voulaient tous – mais je n’avais pas suffisament d'expérience ou d'orientation pour juger par moi-même.

Fleming avait également une voix mélodieuse dont elle s’est servie plus tard dans sa carrière pour chanter sur scène à Las Vegas.

L’actrice a été mariée six fois, dont la dernière avec Derol W. Carlson, qui est mort en 2017. Elle a eu un fils, Kent Lane, né en 1941 de son premier mariage avec Thomas Wade Lane.