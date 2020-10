1279 nouveaux cas de COVID-19 et 14 décès de plus au Québec

En tout, 6 décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s'ajoutent 8 décès survenus entre le 10 et le 15 octobre et 1 décès survenu à une date inconnue. Toutefois, le total s'élève à 6032 décès en raison du retrait de 1 décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19.

Les hôpitaux québécois accueillent désormais 537 malades de la COVID-19 (+10 par rapport à hier) dont 85 sont aux soins intensifs (-2). Depuis une semaine, ce sont 80 personnes de plus qui sont hospitalisées au Québec (+18%) à cause du coronavirus.

Hausse marquée dans deux régions

C'est en Mauricie (129 cas) et en Estrie (60 cas) que les hausses sont les plus spectaculaires. On y enregistre un doublement des cas par rapport à la moyenne des cinq derniers jours. Montréal compte 291 nouveaux cas, devant la Montérégie (194) et la Capitale-Nationale (185).

Hier, le Québec avait déclaré 1055 nouveaux cas de COVID-19, soit 86 de plus que jeudi. On déplorait par ailleurs 13 décès supplémentaires.

Les données montrent clairement que les sacrifices qu’on fait actuellement fonctionnent , avait déclaré le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, en référence à de nouvelles études de santé publique dévoilées vendredi.

En effectuant une réduction supplémentaire de 25 % de nos contacts quotidiens, on pourrait être dans une situation idéale , avait-il ajouté. en demandant au Québécois de réduire d'un contact journalier leurs contacts sociaux.

Ailleurs au Canada

La situation est préoccupante dans plusieurs provinces, elles aussi aux prises avec une seconde vague.

L’Ontario a enregistré samedi 805 nouveaux cas (contre 712 vendredi) et 10 décès, comparativement aux neuf morts comptabilisés hier. Une quatrième région, celle de York, a été placée en confinement partiel. Depuis le début de la pandémie, la COVID-19 a causé 3031 décès dans la province, soit deux fois moins qu'au Québec.

En Alberta, les autorités enregistrent plus de 200 nouvelles contaminations journalières depuis une dizaine de jours. De son côté, la Colombie-Britannique comptabilise actuellement 1513 cas actifs, soit deux fois plus qu’en avril. On dénombre dans la province 251 décès pour 11 189 personnes infectées soit sensiblement le même nombre de morts que l'Alberta qui a pourtant enregistré deux fois plus de personnes atteintes du coronavirus.

Le Manitoba fait lui aussi face à unerésurgence du coronavirus avec des taux de positivité des tests de 5,2 % dans les cinq derniers jours, des taux similaires à ceux observés au Québec.