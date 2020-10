D'autres chirurgies seront reportées la semaine prochaine à Rimouski

Pour une troisième semaine consécutive, des chirurgies non urgentes seront reportées à plus tard à l'hôpital de Rimouski.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a confirmé en fin de journée vendredi que les deux salles de chirurgies qui ont été fermées cette semaine à l'hôpital de Rimouski le demeureront la semaine prochaine.

Ces fermetures font suite à une éclosion de coronavirus dans une unité de COVID-19.

Trois employés ont été infectés et cinq autres ont été placés en retrait préventif. Le mouvement de personnel qui en a résulté a forcé la suspension de certaines activités au bloc opératoire.

La fermeture d'une salle la semaine dernière et de deux cette semaine a conduit au report de 43 chirurgies non urgentes. On ignore combien de chirurgies seront reportées cette fois-ci.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux assure toutefois que les chirurgies urgentes et semi-urgentes sont réalisées.

D'après les informations de Denis Leduc