Une usine détruite par les flammes dans le sud de la Nouvelle-Écosse

Un incendie majeur a ravagé une usine de homard à Pubnico-Ouest-le-Centre, dans le sud de la Nouvelle-Écosse, la nuit dernière. La région est le théâtre de vives tensions entre pêcheurs autochtones et non autochtones, mais il est trop tôt pour dire s'il s'agit d'un incendie criminel, selon les pompiers.

Le chef du service d’incendie d’Eel Brook, John Leblanc, indique avoir reçu un appel vers minuit samedi.

Lorsque nous sommes arrivés, le bâtiment était déjà irrécupérable. Nous avons donc immédiatement essayé de protéger les bâtiments voisins contre la menace des flammes , dit-il.

Entre 80 et 120 pompiers de huit brigades sont intervenus pour combattre les flammes en pleine nuit. Le feu a été maîtrisé vers 5 h. Personne n'a été blessé.

M. LeBlanc a déclaré qu'il n'y a aucun moyen pour le moment de déterminer la cause de l'incendie, en raison de l'étendue des dommages.

Le service d’incendie de Pubnico-Ouest est demeuré sur les lieux samedi matin pour surveiller la zone de l’incendie.

Incendie criminel ?

La région est la scène de conflits entre pêcheurs autochtones et non-autochtones concernant les droits de pêche. Des épisodes de violences ont été signalés cette semaine dans la région : un véhicule a été incendié et des prises ont été détruites.

M. LeBlanc n'a pas confirmé que l'incendie impliquait une usine de homards, mais le chef de Sipekne'katik, Mike Sack, a confirmé dans un message texte à CBCCanadian Broadcasting Corporation samedi matin que c'est celle avec laquelle certains de nos pêcheurs faisaient affaire.

Le chef de l’Assemblée des Premières Nations, Perry Belgrade, a réagi aux événements samedi matin, sur Twitter.

Mon bureau a pris contact avec la GRC et le gouvernement fédéral pour leur faire part de la profonde inquiétude des Premières nations. J’exige une enquête complète et approfondie des autorités. Je surveille la situation et ferai le point plus tard dans la journée.

Selon John Leblanc, il est trop tôt pour dire s’il s’agit d'un acte intentionnel.

Le porte-parole de la GRCGendarmerie royale du Canada , le sergent Andrew Joyce, a confirmé que la police était également sur les lieux.

Il a déclaré que si l'incendie est jugé suspect, la police mènera une enquête en parallèle avec le Bureau du commissaire aux incendies.