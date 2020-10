L'Europe appelée à sanctionner Washington dans le différend qui oppose Airbus à Boeing

Le ministre de l'Économie de la France Bruno Le Maire a exhorté vendredi l'Union européenne à imposer des sanctions aux États-Unis dans le différend sur les aides d'État à Boeing et Airbus, alors que Bruxelles a exprimé sa préférence pour une solution à l'amiable.

L'OMC [l'Organisation mondiale du commerce] vient de nous donner la possibilité de riposter, et Donald Trump a dit hier soir, et absolument sans ambages, qu'il continuerait à riposter. Eh bien l'Europe a la possibilité d'imposer des sanctions au titre de ce conflit entre Boeing et Airbus, elle doit s'y préparer, elle doit le décider , a martelé le ministre sur la chaîne BFMTV.

Pour Bruno Le Maire, c'est un choix politique majeur , et le choix politique est de savoir si nous restons impuissants face aux sanctions américaines ou si nous sommes capables de montrer notre force alors même que le droit nous y autorise .

Il faut que l'Europe se prépare à imposer des sanctions aux États-Unis, parce qu'elle en a le droit et parce qu'elle en a la force. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie de la France

Un conflit vieux de 10 ans

Un an après l'avoir sanctionnée pour son soutien à Airbus, l'OMC a autorisé mardi l'Union européenne (UE) à prendre des mesures de rétorsion contre Washington pour ses aides à Boeing, un rebondissement de plus dans un feuilleton commercial vieux d'une dizaine d'années.

En réponse, l'UE a appelé à un accord négocié avec les États-Unis, le vice-président directeur de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, ayant même déclaré qu'il allait immédiatement renouer le dialogue avec les États-Unis de façon positive et constructive .