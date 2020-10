Un nouveau programme de Techniques de pharmacie au Cégep de Baie-Comeau

Vingt étudiants pourront s’inscrire à ce programme à Baie-Comeau. Au terme de cette formation collégiale, les diplômés seront en mesure d'épauler un pharmacien.

Concrètement, la personne diplômée en Techniques de pharmacie sera le bras droit du pharmacien et prendra part à des tâches diversifiées liées à l’organisation du travail, à la supervision de l’équipe technique, à la mise en place de processus, et à l’entretien du parc technologique, en plus de contribuer à la préparation des médicaments , peut-on lire dans un communiqué du Cégep.

Le directeur général du cégep de Baie-Comeau, Claude Montigny, affirme que ce nouveau programme d’étude répond à un important besoin, notamment sur la Côte-Nord.

Les intervenants du domaine de la pharmacie, au Québec et sur la Côte-Nord, étaient unanimes quant à la pertinence de cette formation et la création de ce nouveau corps d’emploi , dit-il.

Le directeur général du Cégep de Baie-Comeau, Claude Montigny Photo : Radio-Canada

Claude Montigny ajoute que cette nouvelle couronne sept ans de travail en collaboration avec le Cégep de Drummondville. Entre autres, les cégeps de Rivière-du-Loup et de l'Abitibi-Témiscamingue offriront aussi cette formation.

Le Cégep de Baie-Comeau travaillera d’ailleurs en collaboration avec d'autres établissements pour former les futurs techniciens de pharmacie. La formation pourra être partiellement réalisée à distance et les étudiants pourront faire des laboratoires pratiques ou des stages dans d’autres régions ou le programme est aussi offert.

La structure du programme permettra aussi à des personnes qui sont déjà sur le marché du travail de s’y inscrire.

Le Cégep de Baie-Comeau Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Trois nouveaux programmes

Il s’agit du troisième programme d’études à obtenir une autorisation au Cégep de Baie-Comeau depuis 2019. L’établissement a aussi eu les autorisations nécessaires pour former des étudiants en soins préhospitaliers d’urgence et en techniques policières.

Le directeur du Cégep estime que ces nouveaux programmes permettront de recruter un plus grand nombre d’étudiants.