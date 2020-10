Satisfaire les électeurs sur tous les fronts : le défi de Jason Kenney

Depuis qu’il a pris le pouvoir au printemps 2019, la cote de popularité du premier ministre albertain, Jason Kenney, ne cesse de chuter. Entre juin 2019 et août 2020, elle est passée de 61 % à 42 % , selon l’Institut Angus Reid. Autant des électeurs modérés que très partisans sont déçus de son gouvernement, mais pour des raisons très différentes.

Le froid surprend lorsqu’on entre dans la petite usine de fabrication de minéraux de Lee Eddy, à Innisfail, près de Red Deer. Depuis plus de trente ans, cet homme aux petites lunettes ovales et au rire facile fabrique des suppléments nutritifs pour animaux d’élevage, un produit en forte demande chez les agriculteurs de la région.

Depuis plus longtemps encore, Lee Eddy vote conservateur : d’abord partisan du Parti Wildrose, il a ensuite appuyé le Parti conservateur uni (PCU) en 2019, après que Jason Kenney ait fusionné les partis de droite albertains. J’étais un peu anxieux à cause des années NPDNouveau Parti démocratique , mais j’étais aussi très optimiste , se rappelle-t-il dans un éclat de rire.

Lee Eddy a été président d'association pour le Parti conservateur uni jusqu'en 2019. Photo : Radio-Canada / Richard Marion

Il a déchanté depuis. À son avis, le premier ministre n’a pas tenu ses promesses d’éliminer la bureaucratie inefficace, n’a pas été assez ferme face à Ottawa, et surtout, il tient les électeurs ruraux pour acquis, selon Lee Eddy. Le projet de mine de charbon de Grassy Mountain, dans le sud-ouest de la province, l’inquiète particulièrement, car les risques de contamination sont trop grands selon lui.

Les agriculteurs de la région se disent, on dirait que ce gouvernement veut nous frustrer tous les deux ou trois mois. Ils sont vraiment en colère. Lee Eddy, entrepreneur et électeur conservateur

Bien qu'ils soient nombreux à critiquer le premier ministre derrière des portes closes, rares sont ceux qui osent parler publiquement comme Lee Eddy.

Combien d’entre eux ne voudraient plus voter PCUParti conservateur uni , se demande-t-il à voix haute. Je ne sais pas, mais s'ils restent au sein du PCUParti conservateur uni c'est qu’il n’y a pas de réelle alternative conservatrice en ce moment , ajoute-t-il. Lui-même n’est pas prêt à quitter le bercail conservateur uni, mais il pourrait éventuellement se laisser convaincre si un autre parti politique conservateur se formait au niveau provincial.

Jason Kenney vulnérable sur plusieurs fronts

Le plus grand danger qui guette Jason Kenney et son parti est que les électeurs de droite insatisfaits se regroupent et s'organisent, selon le politologue au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta Frédéric Boily. Il croit que Jason Kenney doit faire particulièrement attention de ne pas aliéner sa base électorale dans les circonscriptions rurales.

La façon dont le gouvernement PCUParti conservateur uni se comporte envers les régions rurales est extrêmement difficile à comprendre , affirme-t-il.

Aujourd’hui les conservateurs gagneraient encore la plupart des circonscriptions, mais ils n’envoient vraiment pas un bon message aux électeurs ruraux. Frédéric Boily, politologue, Campus Saint-Jean, Université de l'Alberta

Jason Kenney a promis des emplois, une meilleure économie et des pipelines. Les trois sont encore absents aujourd’hui , rappelle quant à lui le politologue de l’Université Mount Royal Duane Bratt.

Il essaie de gérer la catastrophe économique créée par la COVID-19, ce qui l’a rendu plus dépendant envers Ottawa, alors que certains groupes veulent qu’il soit plus combatif avec Ottawa. Jason Kenney s’est vraiment placé dans une situation intenable , croit-il.

Jason Kenney fait très souvent de son homologue fédéral Justin Trudeau la cible de ses critiques. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Un conflit qui déplaît

Tout comme Duane Bratt, Frédéric Boily croit que le conflit avec les médecins en pleine pandémie aura des répercussions négatives sur ses électeurs, en raison de la menace d’exode des médecins des régions rurales. Ce conflit a également largement déplu aux électeurs modérés, qui pourraient se rallier au NPDNouveau Parti démocratique . Un sondage de la firme Angus Reid plaçait d’ailleurs le NPDNouveau Parti démocratique et le Parti conservateur uni au coude-à-coude à la mi-septembre, le PCUParti conservateur uni ayant perdu près de 30 % des appuis qu'il a eu lors de l’élection de 2019.

Il est menacé de tous les côtés , résume Duane Bratt. Celui-ci ajoute que l’attitude extrêmement combative de Jason Kenney ne fait qu’allonger sa liste d’ennemis et rogne très rapidement ses appuis.

C'est selon lui pourquoi Jason Kenney maintient une discipline de fer dans ses rangs, mais qu’il autorise le député Drew Barnes à le critiquer, histoire de créer une soupape pour les électeurs de droite insatisfaits. Plus d’une dizaine d’électeurs conservateurs nous ont d’ailleurs confié être mal à l’aise de critiquer publiquement le gouvernement conservateur uni par crainte de représailles.