Grippe saisonnière : début des vaccinations pour tous

Les personnes les plus vulnérables, comme les résidents des centres de soins de longue durée, ont déjà accès au vaccin contre la grippe depuis le 13 octobre.

La province espère une augmentation de 20 % des vaccinations  (Nouvelle fenêtre) contre la grippe cette année. Un objectif ambitieux, mais atteignable selon Scot Simpson, professeur et directeur de la gestion de la santé des patients à la faculté de pharmacie de l'Université de l'Alberta.

En raison de la COVID-19, les gens sont de plus en plus conscients de leur vulnérabilité vis-à-vis des virus et des infections causées par des virus telle la grippe, dit-il. Ils comprennent que contracter la COVID-19 et la grippe en même temps peut entraîner de graves complications.

Qui a droit au vaccin de la grippe en Alberta? - Le vaccin contre la grippe est fourni gratuitement aux citoyens albertains dans les pharmacies et les cabinets de médecins. - Les cliniques de santé publique vaccinent les enfants de moins de cinq ans, les personnes qui n'ont pas de numéro d'assurance-maladie provincial, ainsi que ceux des communautés éloignées.

Scot Simpson utilise un modèle de recherche qui examine nos croyances en matière de santé pour prédire le comportement futur des Albertains. Cette année, il prédit que les Albertains seront plus nombreux à se faire vacciner contre la grippe cet automne.

Tous ces discours sur un vaccin contre la COVID-19 ont accru la prise de conscience sur les vaccins contre d'autres maladies , pense le professeur de l'Université de l’Alberta.

Les pharmacies

Au cours de la saison grippale 2018-2019, 55 % des vaccins antigrippaux en Alberta  (Nouvelle fenêtre) ont été administrés par des pharmaciens. La même saison, la moyenne nationale  (Nouvelle fenêtre) était de seulement 35 %.

Les pharmaciens de l'Alberta ont été parmi les premiers au Canada à obtenir le droit de livrer des médicaments par injection, c’est ce qui explique ce phénomène selon Scot Simpson.

Avoir des pharmacies dans chaque communauté, allant parfois même jusqu’à trois ou quatre dans la même zone, signifie que l'accès est facilité pour le public , confie-t-il.

De plus, les gens se sentiraient plus à l'aise dans une pharmacie plutôt que chez un médecin, où ils pourraient être exposés à des personnes atteintes d'une maladie plus grave, selon lui.