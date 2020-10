Racisme dans la police : les cégeps défendent la qualité de leur formation

Ces consultations, qui ont été annoncées en décembre dernier, au lendemain du dépôt d’un rapport très critique sur le profilage racial au sein du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), ont pris du retard en raison de la pandémie.

Parmi les intervenants qui doivent témoigner la semaine prochaine devant le comité consultatif mis en place par la ministre Geneviève Guilbault pour repenser le travail policier , figure la Fédération des cégeps, qui insiste sur la pertinence et la qualité de sa formation.

D’une durée de trois ans, cette formation qui mène au diplôme d’études collégiales (DEC) est offerte dans une dizaine de cégeps à travers la province. Une fois qu'il l'a réussie, le candidat doit ensuite suivre une autre formation de 450 heures en patrouille-gendarmerie à l’École nationale de police du Québec (ENPQ).

Dans un avis publié jeudi, les cégeps du Québec affirment que la formation policière est fréquemment pointée du doigt lorsque vient le temps d’expliquer les difficultés actuelles , dont le racisme et la discrimination systémiques . Selon eux, cette formation peut continuer de s’adapter aux réalités policières, mais elle ne constitue pas à elle seule la clé de voûte pour résoudre ces problèmes.

Si on estime qu’il y a des lacunes dans les compétences des policiers, ce n’est pas du côté de la formation initiale qu’il faut regarder, même si les cégeps sont toujours disposés à examiner leurs pratiques en fonction des besoins du milieu de travail.

La Fédération estime toutefois qu’une part de la responsabilité repose sur les milieux policiers, [qui] doivent contribuer à l’amélioration de la formation initiale et continue des corps de police québécois .

Il est de la responsabilité des organisations policières d’assurer une socialisation professionnelle positive, une supervision étroite et une formation continue de leurs employés , peut-on lire dans l’avis rendu public par la Fédération. Les cégeps ont, quant à eux, la responsabilité de former des généralistes qui peuvent intégrer différentes organisations policières.

Le développement d’une culture policière plus ouverte à la diversité culturelle, sexuelle et sociale est la clé de voûte de la diversification du profil des nouveaux policiers. Les organisations policières ont un rôle à jouer, en évaluant leur propre culture et la manière dont elle se perpétue de génération en génération en contribuant aux discriminations.

Extrait de l’avis de la Fédération des cégeps