La championne olympique Sami Jo Small raconte les débuts du hockey féminin

Avec l’équipe canadienne, Sami Jo Small a récolté deux médailles d’or olympique, à Salt Lake City en 2002 et à Turin en 2006. Elle a aussi obtenu une médaille d’argent lors du tout premier tournoi olympique ouvert aux femmes, en 1998, à Nagano.

Elle a passé plus d’une décennie dans les rangs de l’équipe nationale.

Les gens connaissent surtout les succès de notre équipe, mais pas nécessairement les femmes qui l’ont formée , affirme Sami Jo Small lors d'un entretien téléphonique.

Celle qui offre des conférences depuis 1997 a ressenti le besoin de passer à l’écriture. Elle précise que ce projet de rédaction lui aura pris finalement près d’une dizaine d’années.

En l’écrivant, j’ai réalisé que cela était plus que mon histoire, mais bien les histoires de femmes qui ont surmonté de grands obstacles. Je voulais que les Canadiens et Canadiennes connaissent ces histoires.

Avec ce livre, la Manitobaine qui vit maintenant à Mississauga, en Ontario, se dit ravie d’éduquer les lecteurs sur la résilience de ses coéquipières. Certaines, dit-elle, sont peut-être moins connues des amateurs de hockey, comme la défenseure Delaney Collins de Pilot Mound et Jennifer Botterill, originaire, comme elle, de Winnipeg.

Paru aux éditions ECW Press, le livre raconte les états d’âme de son auteure au fils des ans et des situations.

Chaque histoire racontée présente une gamme d’émotions, affirme Sami Jo Small. Des émotions encore très vives pour elle, même si les événements ont eu lieu il y a deux décennies.

J’ai choisi de ne pas porter de jugement sur les histoires pour laisser le lecteur vivre ses propres émotions , ajoute-t-elle.

Il y a eu aussi beaucoup de moments décevants qui ont affecté mon estime et au sujet desquels je dois encore aujourd’hui, 20 ans plus tard, faire un certain travail sur moi-même.

Sami Jo Small, ancienne gardienne de but et athlète olympique