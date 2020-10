À Hay River, une attaque d’ours interrompue avant de virer au drame

Un homme de Hay River dit avoir volé au secours d’une jeune femme qui se faisait attaquer par un ours dans la nuit de jeudi à vendredi.

Roy Helmer, le témoin de l’attaque d’ours affirme que l’incident s’est produit à côté de sa maison, sur Saskatoon Drive et Cranberry Crescent. L’homme, qui qualifie son expérience d’ horrifiante , explique avoir été réveillé par son épouse vers 3 heures du matin après que celle-ci ait entendu des cris.

Alors elle a regardé vers notre porche, et l'ours était sur la fille , dit Roy Helmer, ajoutant qu'il n'est pas sûr de ce qui a conduit à cette situation.

Après un réveil en panique, il dit s’être saisi d’une statue en ciment et s'en être pris à l'animal. Juste avant, il dit avoir vu l'ours traîner sa victime hors du porche et commencer à la mutiler agressivement .

Roy Helmer dit s'être interposé, à l'aide d'une statue en ciment, entre un ours et sa victime. Photo : Anna Desmarais

J'ai ramassé la statue, j'ai couru là-bas et je l'ai frappé. Et il a reculé juste assez pour que je puisse attraper les pieds de la victime et la traîner jusqu'au bas des marches pour l’amener chez moi , décrit-il en se disant reconnaissant d’avoir pu sauver la vie de la femme.

La victime transportée à Edmonton

Glenn Smith, le responsable administratif de la Ville, a confirmé dans un courriel adressé à CBC/Radio-Canada vendredi qu’une équipe d'urgence a répondu à une attaque d'ours vers 2 h 50 du matin. Il a fait savoir que des soins médicaux ont été fournis, mais n'a pas donné plus de détails.

La Gendarmerie Royale du Canada a confirmé par la suite qu’une jeune femme blessée avait été transportée par les airs à l’hôpital d’Edmonton.

Alors que Roy Helmer avoue ne pas avoir vu ou s’en est allé l’ours après l’incident, la police a assuré dans une déclaration que ce dernier avait été mis hors d’état de nuire.

Le personnel du ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles a été vu, vendredi matin, dans une zone boisée voisine, où des bandes de police avaient été déployées autour de quelques arbres. La GRC a confirmé que le ministère avait ouvert une enquête sur l'incident.

Avec les informations d'Anna Desmarais