Les 4 saisons de Dale Marciski

Natif du petit village agricole de McCreary, situé à l'est du Mont Riding, Dale y a cultivé une appréciation de la nature et tout ce qu'elle avait à offrir. Même si son destin n'était pas d'être agriculteur comme son père, il y a quand même hérité des valeurs très importantes.

Je pense que c'est vraiment l'appréciation de la nature et aussi l'importance de l'agriculture à l'économie. Ce sont des gens qui nourrissent le monde, en effet... Les gens en ville vont dans les magasins et tout est là. On l'achète, on oublie d'où ça vient et pour moi, c'est vraiment essentiel de se rappeler d'où viennent notre nourriture et l'importance de tout ça dans notre société.

Dale Marciski