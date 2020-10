Airmedic s'agrandit

L'entreprise Airmedic lève le voile sur son nouvel avion-ambulance et son hangar tout juste construit à l’aéroport de Saint-Honoré.

En temps de pandémie de COVID-19, l'entreprise est plus sollicitée que jamais pour du transport aérien. Les quatre hélicoptères d’Airmedic ont mené à bien près de 80 transports d'urgence pour des citoyens blessés ou malades en forêt au cours de l’été. C’est deux fois plus qu’à l'habitude.

Que ce soit des gens en VTT ou à la pêche ou la chasse, il y a une plus grande concentration de gens sur le territoire québécois. On a vu une augmentation des interventions médicales d'urgence , rapporte le vice-président, Affaires commerciales, chez Airmedic, Carl Guérard.

Le personnel médical a aussi procédé à une trentaine de transports directement liés à la COVID-19. Des patients intubés ont été transférés de Chicoutimi vers Québec. Dans d'autres cas, il s’agissait de personnes que l'on croyait être porteuses du virus.

Investissement

Dans ce contexte de l’accroissement de la demande, Airmedic a investi 2 millions de dollars pour construire son nouveau hangar à l'aéroport de Saint-Honoré, l'une de ses sept bases au Québec.

C'est sûr que l'hiver, avec la neige et la pluie verglaçante, on veut être prêt à décoller rapidement. On veut se prévenir de dégivrer un aéronef pour sauver des minutes précieuses , poursuit Carl Guérard.

Le bâtiment neuf abritera l’avion-ambulance utilisé pour le transport des patients du Grand Nord vers des hôpitaux spécialisés de Québec et de Montréal.

C'est vraiment une base qui est dans l'épicentre du Québec, donc ça nous donne une très belle opportunité de déploiement à partir d'ici , pointe Bruno Hogue.

D'après le reportage de Gilles Munger