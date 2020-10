5 idées pour décorer votre citrouille sans la gaspiller

Même si l'Halloween sera bien différente cette année, la décoration de la citrouille demeure une activité incontournable! Pour récupérer votre citrouille et la cuisiner  (Nouvelle fenêtre) une fois la fête terminée, évitez de creuser, sculpter ou couper sa chair, pour en faire une lanterne par exemple. En faisant des trous dans la citrouille, vous risquez d’attirer des animaux, d'accélérer sa détérioration, en plus d’exposer la chair à la pollution et aux intempéries.