5 astuces pour bien manger en télétravail

Prenez de l’avance . L’idée, c’est de ne pas partir une recette de zéro sur votre heure de dîner. Vous n’y arriverez pas. Aussitôt attablé, ce sera l’heure de recommencer le boulot. En ayant des bases pratiques, déjà prêtes au frigo, ce sera beaucoup plus facile d’assembler un repas en un rien de temps! Des poitrines de poulet cuites, du riz ou du quinoa cuit, des légumes coupés… Si vous faites cuire des pâtes pour le souper, faites-en plus, tout simplement. Et pourquoi ne pas profiter de l’eau qui bout pour faire cuire des œufs à la coque en même temps? Allez voir mes idées de dîners simplifiés  (Nouvelle fenêtre) pour trouver de l’inspiration adaptée à votre nouvelle réalité de travailleur à domicile.

Prévoyez des collations. Si vous sentez que le coup de barre vous guette ou que le sofa vous fait de l’œil, c’est probablement l’heure de prendre une pause! Ayez des collations nourrissantes à portée de main, qui vous donneront de l’énergie plutôt que de vous assommer, comme le ferait une collation trop sucrée. Si vous avez encore un peu d’énergie en soirée (et on comprend tellement s’il ne vous en reste pas!), préparez les boules d’énergie  (Nouvelle fenêtre) , le houmous au chocolat  (Nouvelle fenêtre) ou les barres à l’espresso  (Nouvelle fenêtre) . Le lendemain, vous serez hyper content d’avoir fourni le « deuxième effort » en préparant ces collations maison.

Adoptez une routine. Ce n’est pas évident par les temps qui courent, on s’entend, tout est chamboulé. Essayez tout de même de planifier du temps pour des pauses collation et pour luncher en famille. Télétravailleur solo? C’est facile de se laisser absorber par le boulot! S’il le faut, mettez-vous une alarme pour vous rappeler de vous arrêter. Il existe plusieurs applications (Nouvelle fenêtre) qui vous serviront de rappel pour organiser votre temps. Et, dans la mesure du possible, évitez de manger devant l’ordinateur…