Un nouveau programme de Techniques en pharmacie au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

La ministre de l’Enseignement supérieur Danielle McCann en a fait l’annonce jeudi soir. Parmi les 14 Cégeps au Québec qui avaient répondu à l’appel de propositions du gouvernement, 10 établissements ont été sélectionnés.

Par voie de communiqué, le ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue Pierre Dufour se réjouit de cette annonce, qui vient bonifier l’offre du cégep.

Les futurs étudiantes et étudiants du programme technique en pharmacie pourront assurément profiter d’un enseignement de qualité et de ressources exceptionnelles pour mener à terme leur projet académique, et ce, à proximité de la maison. Je suis confiant que cet ajout incitera même d’autres personnes des régions avoisinantes à se déplacer afin de bénéficier de cette nouvelle expertise, dit-il.

Les étudiants ayant complété cette technique pourront prêter main-forte aux pharmaciens et travailler dans les établissements de santé, tout comme dans les pharmacies communautaires.

Le programme d’études portera entre autres sur du travail technique, clinique et administratif, comme le fonctionnement administratif d’une pharmacie, l’inventaire, le contrôle de la qualité et la préparation des médicaments. La gestion des ressources humaines et la collaboration aux soins donnés par le pharmacien font aussi partie des champs de compétence visés.

Cette formation permettra de former plus de 160 techniciens en pharmacie par année au Québec.