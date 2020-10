Ryan Meili veut supprimer la taxe de vente et Scott Moe promet d'investir à Saskatoon

Le chef néo-démocrate est d’avis que la taxe de vente de 6 % a considérablement ralenti le développement de l’industrie de la construction, en plus de causer du tort aux familles et aux travailleurs de la Saskatchewan.

Il est temps de changer les choses et d’investir dans notre économie et de soutenir nos entreprises et travailleurs. Ryan Meili, chef, Nouveau Parti démocratique

Cette mesure, instaurée en 2017, s’applique à tous les domaines de la construction dans la province et devait aider le Parti saskatchewanais à atteindre l’équilibre budgétaire. Le gouvernement sortant l’a modifié l’année dernière pour exclure les activités de forage et d’exploration minière.

Malgré ce changement, de nombreux intervenants du milieu de la construction continuent de s’opposer à cette taxe. Ils soutiennent qu’elle réduit considérablement les marges de profit. Elle aurait également forcé certaines compagnies à licencier des employés.

Ryan Meili accuse le premier ministre sortant d’avoir fait appel à des compagnies étrangères pour la construction de la voie de contournement de Regina. Photo : Fournie par la NPD de la Saskatchewan

Nous allons supprimer cette taxe et nous assurer que la construction de nos routes, nos écoles et nos hôpitaux soit faite par des entreprises et des travailleurs saskatchewanais , a indiqué Ryan Meili.

Le chef du NPDNouveau Parti démocratique accuse encore une fois le premier ministre sortant d’avoir fait appel à des compagnies étrangères pour la construction de la voie de contournement de Regina, au lieu de prioriser les entreprises de la province.

Selon les néo-démocrates, le projet aurait coûté 1,5 milliard de dollars de plus que prévu. Plus de 1000 défaillances auraient également été signalées depuis son ouverture, note le NPDNouveau Parti démocratique .

La voie de contournement de Regina est un désastre budgétaire qui a exclu les travailleurs et les entreprises de la Saskatchewan , a mentionné Ryan Meili.

Scott Moe veut maintenir la vigueur économique de Saskatoon

De passage dans la Ville des Ponts vendredi, le premier ministre sortant et chef du Parti saskatchewanais, Scott Moe, a indiqué qu’il veut poursuivre les investissements dans la métropole provinciale pour qu’elle demeure un moteur de croissance économique pour les années à venir .

Saskatoon est une ville dynamique et dont la croissance est l’une des plus rapides au Canada. Nous avons soutenu cette croissance en faisant des investissements stratégiques dans les infrastructures, les soins de santé, l'éducation, la culture et la recherche , a noté Scott Moe.

Le premier ministre sortant, Scott Moe, a visité la compagnie de transport Q-Line Trucking de Saskatoon vendredi. Photo : CBC

Le Parti saskatchewanais a également souligné que son gouvernement a investi plus de 1,8 milliard de dollars dans les infrastructures de la ville depuis 2007.

Ce montant comprend notamment un investissement de 276 millions de dollars pour des programmes d’accès à la propriété, ainsi que 257 millions pour la construction du nouvel Hôpital pour enfants Jim-Pattison.