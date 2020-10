Lorsque Joseph Renaud, un résident d’Ajax, en Ontario, a voulu faire réparer le four de son locataire cet été, il a choisi une entreprise située près de chez lui et bien notée sur Google Maps.

Or, les coûts de réparation étaient beaucoup plus élevés qu’espéré, ce qui lui a mis la puce à l’oreille : Quelque chose ne semblait pas normal.

Ses doutes se sont amplifiés lorsqu’il a reçu le devis par courriel : la signature au bas du message n’était pas de la même compagnie. Après une recherche en ligne sous ce nouveau nom, il est tombé sur une compagnie située à quelque 50 km de son domicile, et les commentaires en ligne étaient peu reluisants. Et l’adresse indiquée sur Google Maps menait plutôt à un centre commercial.

Il me semble très étrange qu'ils utilisent une fausse adresse et disent qu'ils sont locaux [...], et il n'y a pas de magasin physique du tout. [...] Je pense que cela diminue la confiance des consommateurs et consommatrices.

Joseph Renaud