Les mesures plus strictes dans les foyers : nécessaires mais difficiles pour les familles

Notre mandat est de garder nos résidents et employés en sécurité.

Le changement annoncé demeure peu significatif, selon lui, puisque des mesures strictes étaient déjà pratiquées dans les centres de soins. Notamment à l'Hôpital Saint-Boniface, après que deux employés ont été touchés par la COVID- 19.

Il y aura des restrictions concernant les visites et les admissions afin de s’assurer que les gens qui arrivent ne sont pas atteints de la COVID- 19. Ça va simplement rassurer tout le monde, surtout le personnel, que toutes les mesures soient bien prises explique Charles Gagné.

Le fait de passer à un niveau supérieur avec des mesures plus strictes est important, selon lui, surtout pour les populations vulnérables ou vieillissantes.

Ils doivent se protéger et minimiser les risques.

L'éclosions de cas à Parkview Place est un rappel que le virus se répand rapidement et que la prévention est encore plus importante.

On garde l'équilibre en protégeant nos résidents et notre personnel. Suite à l'annonce de la santé publique, les visites vont être limitées, ainsi que la circulation au sein de nos édifices. Nous allons renforcer l’usage de l'équipement de protection et reformer notre personnel pour s’assurer qu’on ne manque aucune situation , mentionne-t-il.

D’autres défis à relever

Charles Gagné soulève qu’il y aura d’autres défis à relever avec la main d’oeuvre dans les foyers de santé pour personnes âgées.

On va améliorer nos procédures ainsi que la formation sur les équipements spécialisés. Le personnel prend ça très au sérieux mais il se fatigue. Il a hâte que les chiffres baissent et qu’un vaccin soit découvert.

Par ailleurs, il mentionne que le personnel médical va devoir faire face à la saison des grippes et des rhumes. L’anxiété risque d’augmenter, principalement face à des symptômes de grippe mais qui ne sont pas des cas de COVID-19.

Maintenir le moral des familles

Le retour des mesures strictes fait revivre des moments difficiles aux familles.

Pour Paulette Desaulniers, dont la mère est hébergée dans un foyer à Saint-Boniface, les souvenirs douloureux refont surface. Elle craint de se retrouver avec le même scénario qu’aux mois de mars et avril, avec des visites interdites ou restrictives.

Ça a été très dur pour ma mère qui souffrait de dépression. Ma mère me disait : je ne vais pas mourir de la COVID- 19, je vais mourir d’ennui , dit-elle.

Avec la restriction des visites, les familles pensent inévitablement aux pires scénarios.

Dans le cas de ma mère, je lui écrivais de longues lettres. On ne pouvait pas l’appeler au téléphone car elle est malentendante , explique Paulette Desaulniers.

Avec ces restrictions, je pensais ne plus jamais revoir ma mère vivante. J’étais convaincue qu’elle allait mourir. Mais le plus dur, quand ces personnes âgées meurent, elles meurent seules. Et ça, c’est cruel. Paulette Desaulniers

Elaine Laroche a son père en résidence pour personnes âgées. Je faisais ses courses et jusqu'à ce jour on s’est vus dehors, mais avec ces nouvelles mesures, l’accès sera limité , dit-elle.