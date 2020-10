Première mort de la COVID-19 d’une personne d’une Première Nation au Manitoba

La personne avait plus de 70 ans, selon la directrice de la recherche du Secrétariat à la santé et au développement social des Premières Nations du Manitoba, Leona Star.

Aucune autre information sur la personne, y compris si elle habitait dans une réserve, n’a été publiée.

L’Assemblée des chefs du Manitoba rapporte vendredi 105 cas parmi des membres de Premières Nations dans la province. Le nombre total de cas dans des Premières Nations depuis le début de la pandémie est de 284.

En date du 15 octobre, Services aux Autochtones Canada rapporte 205 cas actifs dans les réserves au pays et un total de 924 tests déclarés positifs à la COVID-19. De plus, 67 personnes de Premières Nations sont hospitalisées, 706 cas sont rétablis et 13 personnes sont décédées.