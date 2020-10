Halloween : un porte-à-porte non traditionnel dans plusieurs municipalités du Témiscamingue

Même si le traditionnel porte-à-porte n’aura pas lieu partout, les enfants pourront parcourir les rues à la recherche de friandises.

Prenez garde aux sorcières est le thème principal de la fête d’Halloween à Ville-Marie.

La Ville invite les familles à décorer leur maison avec des sorcières, à faire des bricolages et à cuisiner. Elle souhaite aussi que les citoyens partagent ces moments sur les réseaux sociaux.

La collecte porte-à-porte n’est pas interdite, mais elle sera certainement différente. On le sait, la collecte des bonbons c’est important pour les enfants. Ceux qui veulent vraiment en donner pourront le faire, mais de façon non traditionnelle. Ils devront être à l’extérieur sur leur terrain, le plus près de la rue possible pour éviter les va-et-vient dans les cours et trouver un moyen de donner les bonbons à deux mètres. Soyez original et créatif , suggère la directrice des loisirs et sports, Manon Gauthier.

Les enfants sont invités à sortir dans les rues entre 14h et 16h pour montrer leur costume et faire la récolte des bonbons.

À Témiscaming, la collecte porte-à-porte sera permise le 31 octobre. Les familles doivent toutefois suivre les règles imposées par la Santé publique, comme la distanciation physique et les mesures d’hygiène.

Quand les activités remplacent le porte-à-porte

D’autres municipalités ont décidé d’interdire le porte-à-porte. C’est le cas de Notre-Dame-du-Nord et Lorrainville. Des activités sont toutefois organisées.

À Lorrainville, un parcours Cherche et Trouve aura lieu dans les rues de la municipalité, où des bonbons seront offerts aux enfants.

Plusieurs autres municipalités n’ont pas encore pris de décision en lien avec la fête de l’Halloween. Le message livré par le premier ministre jeudi pourrait influencer leur choix.