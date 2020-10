COVID-19 : un nouveau décès au CHSLD de Maria et 16 nouveaux cas en Gaspésie

La région cumule donc 23 morts depuis le début de la pandémie.

Le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria ne recense toutefois aucun nouveau cas de COVID-19 dans les dernières 24 heures. Depuis septembre, 24 résidents et 22 employés ont reçu un résultat positif au test de dépistage du virus.

Par ailleurs, un nouveau cas a été détecté au sein du personnel du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle. Moins de cinq résidents et six employés ont reçu un diagnostic de COVID-19 dans la dernière semaine.

Il n’y a aucun nouveau cas à la résidence privée Manoir Lady Maria ni à l’hôpital de Maria, deux établissements touchés par des éclosions.

Sur les nouveaux cas vendredi, neuf ont été enregistrés dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure, trois dans la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon, un dans la MRCMunicipalité régionale de comté du Rocher-Percé et trois dans la MRCMunicipalité régionale de comté de la Côte-de-Gaspé.

En tout, 678 personnes ont contracté la COVID-19 selon les bilans régionaux officiels depuis le début de la pandémie. Sur ce nombre, 226 cas sont toujours actifs.

Nombre de cas par MRC Municipalité régionale de comté (depuis le début de la pandémie): Avignon : 336 (+3)

Bonaventure : 159 (+9)

Rocher-Percé : 93 (+1)

Côte-de-Gaspé : 53 (+3)

Haute-Gaspésie : 10

Îles-de-la-Madeleine : 27

Total Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : 678

Source : Direction régionale de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

*La santé publique indique que l’écart entre les statistiques du provincial et du régional s’explique par la situation qui évolue rapidement. Les ajustements seront faits au cours des prochains jours.

La santé publique ajoute que le nombre d’hospitalisations diminue dans la région, avec 7 personnes présentement hospitalisées.

Le nombre de personnes guéries quant à lui augmente. La santé publique compte 23 nouvelles guérisons, pour 429 au total.

Depuis le début de la pandémie, 42 574 tests ont été effectués en dans la région.

Le Bas-Saint-Laurent rapporte de son côté 3 nouveaux cas dans des MRCMunicipalité régionale de comté non identifiées.

Les autorités sanitaires rapportent 1055 nouveaux cas de COVID-19 à travers la province ainsi que 13 décès de plus.