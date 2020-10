La famille de Samwel Uko poursuit le gouvernement de la Saskatchewan

La famille de Samwel Uko, l'homme de 20 ans qui s’est suicidé dans le lac Wascana le 21 mai dernier, dépose une poursuite contre le gouvernement de la Saskatchewan et l’Autorité de la santé de la province (SHA).

Samwel Uko s’est rendu deux fois à l’Hôpital général de Regina le jour où il s’est enlevé la vie. L’avocat de sa famille, Tony Merchant, allègue dans une déclaration vendredi que les employés de l’hôpital ont fait preuve de négligence.

Samwel Uko a subi les conséquences de pratiques médicales discriminatoires et inadéquates de la part de la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan , par l'entremise de ses agents de sécurité et de ses employés , affirme Tony Merchant.

En juillet dernier, la famille a obtenu une vidéo d'une caméra de sécurité montrant Samwel Uko être reconduit à l’extérieur de l’Hôpital général de Regina. Dans la vidéo, plusieurs agents de sécurité escortent l’homme contre son gré.

Tony Merchant allègue que la Saskatchewan n’a pas réussi à éviter à Samwel Uko, un homme qui souffrait de problèmes de santé mentale et qui était dans un état très vulnérable, de subir les conséquences de la négligence institutionnelle qui existe dans les pratiques et les politiques des soins de santé.

À titre de comparaison, si quelqu’un se rend à l’hôpital et qu’il a des symptômes de crise cardiaque, nous avons des politiques en place et le personnel prend immédiatement les mesures qui s’imposent , souligne M. Merchant.

Il déplore le fait que les problèmes de santé mentale sont traités différemment et que les protocoles en place ne sont pas efficaces.

La famille de Samwel Uko demande des dommages et intérêts, mais l'argent n'est pas primordial. Elle veut que le système change, et il est peu probable que la famille reçoive beaucoup d’argent même si la poursuite se soldait par une victoire, indique Tony Merchant.

La SHA s’est excusée

En juillet dernier, l’Autorité de la santé de la Saskatchewan a présenté ses excuses à la famille Uko pour ne pas lui avoir offert l’aide nécessaire dont il avait besoin.

Je présente mes excuses et mes condoléances au nom de l’Autorité de la santé de la Saskatchewan à toute votre famille, et surtout aux parents de Samwel. Votre fils a tenté de venir chercher de l’aide chez nous et nous ne lui avons pas fourni l’aide dont il avait besoin en temps opportun , a écrit le président-directeur général de la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan , Scott Livingstone, dans une lettre obtenue par Radio-Canada.

Avec les informations d'Emily Pasiuk