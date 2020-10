Google Maps : les heures d’achalandage maintenant affichées en temps réel

Face à la pandémie de COVID-19 et le mantra universel de la distanciation sociale, Google a annoncé que son service Google Maps indiquerait désormais en temps réel l’achalandage des endroits répertoriés sur son application.

La fonctionnalité était déjà offerte depuis quelques mois, mais elle était basée sur une moyenne d’affluence et la réalité pouvait encore réserver de mauvaises surprises aux personnes souhaitant éviter les foules.

Avec sa nouvelle mise à jour, l’outil Heures d’affluence vous indique l’achalandage d’un lieu au moment précis où vous souhaitez vous y rendre. Au courant des prochaines semaines, avec le déploiement complet de la mise à jour, il sera également possible de savoir le nombre exact de personnes qui s’y trouvent, selon ce que rapporte CNet.

La mention «En direct» a été ajouté à l'outil «Heures d'affluence» de Google Maps. Photo : Radio-Canada / Charles Rioux

Google a également affirmé qu’elle avait élargi le spectre de l’outil pour y inclure plus d’endroits extérieurs et des commerces offrant des services essentiels, comme les pharmacies, les stations à essence, les épiceries et les buanderies.