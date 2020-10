Une clinique de soins COVID-19 ouvrira lundi à Orléans

La clinique de l’hôpital Montfort permettra aux adultes et aux enfants de six mois et plus de se faire dépister sur rendez-vous ainsi que de se faire évaluer pour des symptômes de maladies respiratoires.

Ils pourront s’y présenter du lundi au vendredi de 8 h à 15 h 30. Toutefois, l’hôpital précise dans son communiqué que le jour de l’ouverture, le lundi 19 octobre, la clinique sera exceptionnellement ouverte de midi à 15 h 30 .

Le personnel sera équipé de tests de diagnostic de base et de tests de laboratoire.

Ceux qui voudront se rendre à la nouvelle clinique devront prendre rendez-vous en ligne  (Nouvelle fenêtre) , comme c’est le cas partout en Ontario. Le système ne sera disponible qu’en anglais afin que le service soit disponible le plus rapidement possible à la population de la région , indique l’hôpital.

Nous travaillons en étroite collaboration avec la compagnie ayant développé le système de réservation et la version en français devrait être disponible dans les prochains jours , assure-t-il. Sur place, le service devrait tout de même être offert en français et en anglais.

Les personnes qui n’ont pas accès à une connexion internet pourront appeler au 613-288-5353 pour la prise de rendez-vous.

Un emplacement accessible

L’Hôpital Montfort a sélectionné le complexe récréatif Ray-Friel puisqu’il répond notamment à des critères d’accessibilité et de proximité en plus d’offrir un environnement sécuritaire et suffisamment grand.

La clinique a été conçue pour recevoir des gens à mobilité réduite et en fauteuil roulant , peut-on lire dans le communiqué.

Les usagers de la clinique ne devraient pas entrer en contact avec ceux du complexe récréatif, assure l’hôpital. Une nouvelle porte a été ajoutée au Complexe récréatif Ray-Friel pour permettre aux personnes qui viennent à la clinique d’entrer et de sortir sans aucun contact avec les personnes utilisant les autres services du complexe récréatif .

De plus, le système de ventilation de la patinoire numéro 3 est indépendant du reste du complexe.

Autres centres de dépistage à Ottawa : Clinique de soins COVID-19 sur le chemin Heron

Centre d’évaluation COVID-19, situé dans l’Aréna Brewer

Centre d’évaluation au volant de la COVID-19, situé au 330 chemin Coventry

Clinique de soins COVID-19 sur la promenade Moodie

Une clinique réclamée depuis plusieurs semaines

Nombreux ont dénoncé des temps d’attente trop long dans les centres de dépistage dans la capitale fédérale au cours des dernières semaines.

Rappelons que des élus provinciaux et municipaux d’Ottawa avaient fait des démarches pour qu’ouvre un centre de dépistage de la COVID-19 à Orléans en août dernier.

En septembre, des sites temporaires avaient ouvert leurs portes afin de désengorger les centres de dépistage existants.