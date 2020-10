Le Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans reçoit 660 000 $

Le Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans (CIDCO) de Rimouski pourra maintenir ses 14 emplois. Ce maintien est possible grâce à une somme de 660 000 $ octroyée par Développement économique Canada pour le développement durable de l'économie bleue dans la région.

Le ministère du Développement économique et des Langues officielles a annoncé cette subvention vendredi.

Cette aide permettra de couvrir une partie des frais de fonctionnement du CIDCOCentre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans pendant trois ans.

L'organisme bas-laurentien pourra donc poursuivre ses activités de recherche, d'innovation et de transfert de technologies vers les entreprises qui œuvrent dans le secteur maritime.

Le directeur général du CIDCOCentre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans , Jean Laflamme, est très satisfait de cet investissement de la part du gouvernement.

Le CIDCOCentre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans réalise plusieurs projets de développement expérimental, d'innovation, de développement technologique, mais au-delà des projets, il faut maintenir les bases solides de l'organisation. Jean Laflamme, directeur général du CIDCO Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans

Le Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans est le seul centre de recherche et de formation à but non lucratif dédié principalement à l'hydrographie au niveau international.

Il se concentre notamment sur la modernisation et l'innovation dans ce secteur de recherche.

Avec les informations de Jennifer Boudreau