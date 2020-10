La comédie musicale Jagged Little Pill nommée 15 fois aux prix Tony

L’autrice-compositrice-interprète elle-même et Glen Ballard, co-auteur de l’album, ont d’ailleurs travaillé sur la musique de la pièce Jagged Little Pill, dont la première a été présentée à Broadway en décembre 2019.

Alors que le monde du théâtre est plongé dans l’incertitude depuis la pandémie de COVID-19, la communauté de Broadway tient tout de même à célébrer cette saison théâtrale « écourtée » avec ces prix. La date de diffusion du gala reste inconnue.

En plus de Jagged Little Pill, les autres comédies musicales favorites, sont Moulin Rouge! The Musical! (14 nominations and Tina—The Tina Turner Musical (12 nominations).

Le Montréalais Adam Blanshay est parmi les personnes en lice dans la catégorie de la meilleure comédie musicale, pour son rôle de producteur de Moulin Rouge! The Musical!

La pièce Slave Play, de Jeremy O. Harris, obtient 12 nominations, un record pour une production théâtrale nommée aux prix Tony.The Inheritance, de Matthew Lopez, suit de près avec 11 nominations. Parmi les autres pièces les plus prometteuses, on retrouve The Sound Inside (6 nominations) Sea Wall/A Life (4 nominations), et Grand Horizons (2 nominations).

« Pas l’année imaginée »

Une des principales productrices de Moulin Rouge!, Carmen Pavlovic, a confié à CBC que ces nominations étaient rafraîchissantes, compte tenu du contexte dans lequel le théâtre est plongé, particulièrement à Broadway.

C'est vraiment doux-amer, a-t-elle déclaré. Ce n'est évidemment pas l'année que nous avions imaginée. En même temps, je me sens honorée d'avoir l'opportunité de faire partie d'un tel moment historique. Je pense que nous nous souviendrons tous de cette année pendant de nombreuses décennies à venir.

Rappelons que les théâtres de Broadway ont brusquement fermé le 12 mars dernier, forçant toutes les productions à annuler leurs représentations, y compris celles dont les premières étaient prévues au printemps.

Cette année, les nominations des prix Tony se basent à partir de seulement 18 pièces de théâtre et comédies musicales, comparativement aux 34 productions qui étaient éligibles l’an dernier.