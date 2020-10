Un nouveau cas de COVID-19 en Nouvelle-Écosse

La personne en question réside dans la zone centrale du système de santé (la région d’Halifax, Eastern Shore et West Hants) et elle est en isolement, selon le ministère de la Santé et du Mieux-être.

Le diagnostic est jeudi tombé lors de l’analyse de 879 tests de dépistage.

Le nouveau bilan provincial est de 1093 personnes qui ont contracté la COVID-19 jusqu’à présent, dont 1024 qui en sont guéries et 65 qui en sont mortes. Les autorités médicales ne connaissent que quatre personnes qui en sont toujours atteintes et aucune d’elle n’est hospitalisée à l'heure actuelle.

Le gouvernement annonce du même coup que l’état d’urgence est prolongé jusqu’au 1er novembre, à moins d’avis contraire d’ici là.