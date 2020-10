Une vie sauvée après avoir reçu un nouveau coeur à la naissance

Trois mois après sa naissance, Julianne Lord a reçu un nouveau coeur, une intervention qui lui a sauvé la vie. L'une des plus jeunes greffée du Québec a maintenant sept ans et est aujourd'hui en pleine forme. Ses parents racontent leur expérience.

Julianne Lord, qui aura 8 ans le 23 octobre, est une petite fille en parfaite santé. Elle aime faire de la randonnée en montagne avec sa famille, skier et faire de la natation. Mais l’état de son petit coeur à la naissance ne laissait pas présager une vie aussi active.

Ses parents, Marie-Ève Saint-Pierre et Benoit Lord, ont rapidement dû faire face à la réalité. Opérée après seulement six heures de vie, puis une nouvelle fois une trentaine de jours plus tard, la situation ne s’améliorait pas.

Quand on est arrivé au bout des options chirurgicales, puis qu’on nous a dit que sa seule chance c’est la greffe [ ... ] c’est comme si le sol s’était dérobé sous nos pieds, notre vie s’était terminée d’un coup sec , explique Marie-Ève Saint-Pierre. Les parents ne voulaient pas s’acharner et laisser leur poupon souffrir.

Si on ne s’était pas fait dire autant de bonnes choses sur le don d’organes et que ça peut vraiment redonner une qualité de vie, je pense qu’on l’aurait aimé assez pour tracer la ligne dans le sable et dire : elle n’a pas été équipée pour vivre une vie, on va la laisser aller , ajoute le père de Julianne.

La petite Julianne a passé une bonne partie des premiers mois de sa vie à l'hôpital. Photo : Courtoisie / Marie-Ève Saint-Pierre et Benoit Lord

La loterie du coeur

La jeune famille habitait alors à Halifax. Benoit Lord devant rester sur place avec leur jeune garçon alors âgé de deux ans, la maman et son bébé naissant ont dû prendre l’avion seul pour se rendre dans un hôpital spécialisé de Toronto. La famille se préparait alors à une longue attente. Ils nous avaient dit : préparez-vous à être partis pour deux ans , explique la mère.

L’attente d’une transplantation cardiaque chez les enfants peut aussi être fatale. Malheureusement, pour les enfants qui en ont besoin, le taux de mortalité en attendant est de 10 à 25 % , affirme le docteur Matthew Weiss, qui est directeur médical pour le don d'organes chez Transplant Québec.

Mais Julianne et sa famille ont eu de la chance. Après un peu plus d’un mois à Toronto, l’appel téléphonique tant attendu est arrivé, et l’opération s’est déroulée avec succès quelques heures plus tard. Je dis toujours que c'est notre loterie. C'est celle-là que j'aurais voulu gagner et aujourd'hui c'est assez incroyable de voir comment elle va bien , indique Benoit Lord.

Julianne Lord est aujourd'hui très active. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Une éternelle gratitude

Près de huit ans plus tard, Benoit Lord pense encore régulièrement au donneur et à sa famille. Nous, on est du bon côté de la clôture. Il y en a qui ont tout perdu, nous on a tout reçu .

Avec le réseau gouvernemental ontarien Trillium pour le don de vie comme intermédiaire, la famille Lord-Saint-Pierre a réussi à entrer en contact avec les parents du bébé qui a donné à Julianne une deuxième chance à la vie. Ce sont nos superhéros, ce n’est rien de moins que ça .

L'importance du don d’organes

La jeune famille profite de la deuxième chance qu’elle a obtenue pour s’impliquer dans la sensibilisation au don d'organes, plus particulièrement dans l’organisme Chaîne de vie, qui a pour mission d’éduquer les jeunes de 15 à 17 ans.

On pense vraiment que c’est avec cette éducation-là, c’est en en parlant qu’on va s’attaquer au tiers, au 33 % des gens qui se disent en faveur du don d’organes, mais au moment où un accident arrive, ils ne sont pas prêts , affirme le père.

Le docteur Matthew Weiss est directeur médical pour le don d'organes chez Transplant Québec. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Le docteur Matthew Weiss estime lui aussi que c’est à travers la sensibilisation et les discussions entre proches que plus de personnes seront prêtes à prendre une décision en faveur du don d’organe si elles sont mises dans cette situation.

Avec les informations de Nicole Germain