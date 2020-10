Une Winnipégoise veut retirer son père d’un foyer de soins confronté à la COVID-19

Ginette Sabourin s’efforce de faire sortir son père du foyer de soins Parkview Place de Winnipeg qui est devenu l'endroit de la plus importante éclosion de COVID-19 dans un foyer de soins de longue durée au Manitoba depuis le début de la pandémie.

L’entreprise gestionnaire Revera a indiqué, mercredi, que 67 résidents et 22 membres du personnel ont obtenu des résultats positifs au test de dépistage de la COVID-19. Neuf résidents en sont morts.

C’est effrayant , dit Ginette Sabourin, dont le père âgé de 69 ans, Edmond Poirier, a été admis à Parkview Place à la fin de l’été. Elle indique avoir perdu le sommeil tellement elle se fait du souci.

CBC a appris que depuis le mois de mars l’Office régional de la santé de Winnipeg, qui assure le financement et la surveillance de ce centre de soins à but non lucratif, n’a envoyé aucun membre de son personnel à l’intérieur de l’établissement.

L’autorité sanitaire régionale a basé sa surveillance sur la communication virtuelle et les appels quotidiens depuis le début de l’éclosion.

Cette manière de fonctionner est mal comprise par Mme Sabourin qui ne croit pas qu’il est possible de gérer l’éclosion à distance.

Elle indique que son père qui est atteint de démence connaît une dégradation de son état de santé depuis son emménagement dans ce foyer de soins. Celle-ci craint qu’il ne reçoive pas les soins de base.

Elle raconte que lors de précédentes visites au foyer son père ne portait pas ses lunettes, n’avait pas ses propres pantalons et chaussures ni son appareil auditif.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Edmond Poirier a emménagé au foyer de soins Parkview Place en août. Photo : Fournie par / Ginette Sabourin

Elle ajoute que lors des visites virtuelles de ce mois, elle a constaté que son père n’avait pas été rasé pendant des jours.

Ginette Sabourin souligne que sa dernière conversation vidéo avec son père dimanche avait été interrompue parce que les gens commençaient à entrer dans la salle à manger pour le déjeuner.

Elle craint que les résidents mangent toujours ensemble malgré les informations fournies par Revera qui soutient que chaque résident est isolé dans sa chambre.

J’ai juste l’impression que mon père est un canard assis en ce moment, recevant de mauvais soins en attendant d’être frappé par la COVID-19 , déplore-t-elle en ajoutant que son père mérite un meilleur traitement.

Mercredi, elle a écrit une lettre au ministre de la Santé, Cameron Friesen dans laquelle elle lui faisait part de ses préoccupations. Au moment de la publication de cet article, elle n’avait pas eu de réponse.

Dans un communiqué jeudi, l’attaché de presse du ministre indiquait que M. Friesen avait reçu la lettre jeudi matin.

Comme vous pouvez l’imaginer, le cabinet du ministre reçoit des centaines de lettres et de courriels chaque jour. Ils travaillent avec diligence pour répondre à tous en temps opportun , a déclaré l’attaché de presse.

Lors d’une conférence de presse jeudi, Cameron Friesen a déclaré que le gouvernement faisait tout ce qui pouvait pour assurer la sécurité des personnes à l’intérieur du foyer Parkview Place.

Efforts héroïques du personnel, selon Revera

Dans une déclaration écrite, Revera souligne que son personnel fait des efforts héroïques pour prendre soin des résidents dans ces circonstances très difficiles.

L'éclosion a été déclarée à Parkview Place à la fin septembre. Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

La déclaration indique que Parkview Place a engagé des personnes de compagnie d’une agence pour fournir des loisirs et organiser des appels vidéo avec les familles.

Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec les responsables de l’Office régional de la santé de Winnipeg pour mettre en œuvre des protocoles et améliorer le contrôle des infections , indique le communiqué.

Supervision à distance pour réduire les risques

De son côté, l’ ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg admet dans une déclaration écrite, qu’aucun membre de son personnel n’a mis les pieds à Parkview Place. Cependant, il précise que les choses sont gérées de manière virtuelle afin de réduire le nombre de personnes dans le bâtiment et ainsi limiter les risques de transmission du virus.

Selon l’autorité sanitaire régionale des spécialistes de la prévention et du contrôle, des infections du programme de soins de longue durée de l’ ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg ont donné des conseils par téléphone aux responsables de Parkview Place.

Pour l’instant, Ginette Sabourin fait tout ce qu’elle peut pour sortir son père de Parkview Place, quel qu’en soit le prix. Elle indique être prête à rester à la maison pour s’occuper de lui.

Celle-ci n’est pas la seule à vouloir retirer son parent de ce foyer de soin.

Depuis le début de l’éclosion, sept résidents ont été renvoyés dans leu famille et six demandes sont en cours de traitement.

L’ ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg dit qu’il travaille avec les familles, les soins à domicile et la santé publique pour s’assurer que tout se fasse de manière sécuritaire.

Avec des informations de Joanne Levasseur et Jill Coubrough